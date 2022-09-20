Reuters: Байден «подорвал» позицию США по Тайваню

«Хотя Белый дом приложил все усилия, чтобы сказать, что откровенное заявление Байдена о защите острова, на который претендуют китайцы, не означало изменения политики, некоторые аналитики говорят, что он, возможно, намеренно или нет, подорвал позицию США не занимать сторону в отношении независимости Тайваня», — сообщает издание.