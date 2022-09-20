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1 час назад

Reuters: Байден «подорвал» принципиальную позицию США по Тайваню

Ura.Ru

Заявление президента США Джо Байдена о защите Тайваня «подорвало» позицию США не занимать сторону в отношении независимости Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

Reuters: Байден «подорвал» позицию США по Тайваню
Фото: ReutersReuters

«Хотя Белый дом приложил все усилия, чтобы сказать, что откровенное заявление Байдена о защите острова, на который претендуют китайцы, не означало изменения политики, некоторые аналитики говорят, что он, возможно, намеренно или нет, подорвал позицию США не занимать сторону в отношении независимости Тайваня», — сообщает издание.

В Reuters отметили, что официальные лица США, включая госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина подчеркнули, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня.

Ранее Байден пообещал заступиться за Тайвань в случае войны с Китаем.

«Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом», — уточнил американский лидер.

А бывший мэр американского Кливленда Деннис Кусинич обвинил президента США в развязывании третьей мировой войны.

В мире,Ллойд Остин,Деннис Кусинич,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,
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