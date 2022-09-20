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2 часа назад

Жители Европы начали воровать дрова

Lenta.ru

В ряде европейских регионов наблюдается нехватка дров и их воровство, сообщает Washington Post.

Жители Европы начали воровать дрова
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в Великобритании нуждающиеся в деньгах граждане бросают своих домашних животных. Также сообщается, школы из-за роста цен на электроэнергию больше не могут позволить себе покупку новых учебников.

«В Польше чиновники уже рассматривают возможность раздачи многоразовых противодымных масок, поскольку, вполне вероятно, зимой полякам придется жечь мусор, чтобы согреться», — пишет издание.

В нескольких европейских странах на сегодняшний день наблюдается дефицит и стремительный рост цен на «топливо последней надежды» — на дрова. По словам автора материала, бревна крадут прямо с платформ грузовиков. Кроме того, в сети появились поддельные сайты, на которых мошенники торгуют несуществующими дровами.

По словам аналитика Кристофа Буттервегге, к зиме многие домохозяйства Германии будут отдавать 20-30 процентов своих доходов на оплату электричества, что подстегнет рост уровня энергетической бедности.

«Появится множество бедных людей, которым придется решать, голодать им или мерзнуть», — сказал он.

Ранее сообщалось, что, столкнувшись с ростом цен на газ и электроэнергию, многие жители Франции решили отапливать дома дровами предстоящей зимой. Предприятия по производству дров работают в полную мощность, поток заказов не прекращается, а продажи дровяных печей за год выросли в полтора раза. Отмечается, что возросшие запросы клиентов связаны с опасениями возможного дефицита, а также стремлением не платить больше с приближением зимы.

В мире,Кристоф Буттервегге,
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