Казахстан объявил торговую войну России

Российские грузовики задерживают на границе с Казахстаном из-за новых правил Астаны . Об этом сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, передает ИА DEITA.RU.

Новые требования от Астаны заключаются в том, что российские водители, которые перевозят Европейские товары, должны предоставить разрешительные документы на грузы, выданные предыдущему перевозчику. В Ассоциации уточнили, что новое правило властей Казахстана противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении.