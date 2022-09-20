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28 минут назад

Казахстан объявил торговую войну России

Deita.ruиещё 1

Российские грузовики задерживают на границе с Казахстаном из-за новых правил Астаны. Об этом сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, передает ИА DEITA.RU.

Казахстан объявил торговую войну России
Фото: Deita.ruDeita.ru

Новые требования от Астаны заключаются в том, что российские водители, которые перевозят Европейские товары, должны предоставить разрешительные документы на грузы, выданные предыдущему перевозчику. В Ассоциации уточнили, что новое правило властей Казахстана противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении.

«Точное количество задержанных транспортных средств сообщить невозможно. Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков», - сообщил представитель Ассоциации международных перевозчиков «Известиям».

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