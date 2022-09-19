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38 минут назад

Молдавия не сможет закупить газ для резерва у "Газпрома" на кредит ЕС

Елена Прошина

Кредит от Европейского банка реконструкции и развития в размере в 300 миллионов евро не может быть использован Молдавией на закупку газа у «Газпрома».

Молдавия не сможет закупить газ для резерва у "Газпрома" на кредит ЕС
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

Такое заявление сделал вице-премьер страны и министр инфраструктуры Андрей Спыну, передает «РИА Новости».

«У Молдавии есть соглашение на 300 миллионов с ЕБРР, были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, "Газпром" в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ», — пояснил Спыну.

Он добавил, что кредит ЕБРР не может быть использован для компенсации высокой стоимости топлива, позволяя только диверсифицировать поставщиков. Молдавия намерена использовать эти средства, в случае если «Газпром» сократит объемы своих поставок в страну минимум на 35%, подчеркнул Спыну.

Напомним, что Кишинев заключил с ЕБРР соглашение на получение кредита еще в июле. Страна получит его двумя траншами по 100 и 200 миллионов евро соответственно.

В мире,Андрей Спыну,Европейский банк реконструкции и развития,Газпром,ЕС,
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