Власти Китая обратились к США

«Военные США не в первый раз воруют нефть в Сирии, и это становится все более безудержным. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии в своем заявлении указало, что среднесуточная добыча нефти в первой половине 2022 года составляла около 80,3 тысячи баррелей, из которых 82%, или около 66 тысяч баррелей в сутки подверглись хищению со стороны американских военных и поддерживаемых ими вооруженных сил», — пояснил китайский дипломат.