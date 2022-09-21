В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
21 минуту назад

Китай призвал США прекратить грабить Сирию

Lenta.ruиещё 2

Власти Китая призвали США прекратить разграблять национальные ресурсы Сирии и компенсировать потери сирийского народа, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Китая обратились к США
Фото: ReutersReuters

«Военные США не в первый раз воруют нефть в Сирии, и это становится все более безудержным. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии в своем заявлении указало, что среднесуточная добыча нефти в первой половине 2022 года составляла около 80,3 тысячи баррелей, из которых 82%, или около 66 тысяч баррелей в сутки подверглись хищению со стороны американских военных и поддерживаемых ими вооруженных сил», — пояснил китайский дипломат.

Вэньбинь подчеркнул, что в то время как американские военные грабят сирийскую нефть, жители страны вынуждены часами стоять в очередях на заправках. По его мнению, Серия наравне с Афганистаном и Ираком «является жертвой так называемого порядка США, основанного на правилах».

Ранее глава МИД КНР Ван И предостерег США о начале холодной войны с Китаем.

В мире,Ван Вэньбинь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители