Похороны Елизаветы II завершились в Великобритании

Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в часовне Георга VI в Виндзоре.

На территории Виндзорского замка, в часовне Георга VI, была похоронена Елизавета II. В 17 часов (19 мск) гроб с телом опустили в королевскую усыпальницу.