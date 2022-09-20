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40 минут назад

Похороны королевы Елизаветы II завершились в Великобритании

Vse42.ruиещё 4

Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в часовне Георга VI в Виндзоре.

Похороны Елизаветы II завершились в Великобритании
Фото: ТАССТАСС

На территории Виндзорского замка, в часовне Георга VI, была похоронена Елизавета II. В 17 часов (19 мск) гроб с телом опустили в королевскую усыпальницу.

– Королева была похоронена вместе с герцогом Эдинбургским в мемориальной часовне короля Георга VI, – сказано в распространенном сообщении Букингемского дворца.

Отмечается, что погребение было проведено деканом Виндзора епископом Дэвидом Коннером.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

В мире,Дэвид Коннер,Елизавета II,
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