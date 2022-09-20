В ЛНР и ДНР начали готовиться к референдуму

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что специалисты в администрациях республик Донбасса начали активную проработку вопроса подготовки к проведению референдума о вхождении в состав России . Его цитирует ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в ЛНР и ДНР меняют вектор развития России на десятилетия. По его мнению, проводить референдумы необходимо не только для системной защиты жителей республик, но и для восстановления исторической справедливости.