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30 минут назад

В ЛНР и ДНР начали готовиться к референдуму

Lenta.ruиещё 19

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что специалисты в администрациях республик Донбасса начали активную проработку вопроса подготовки к проведению референдума о вхождении в состав России. Его цитирует ТАСС.

В ЛНР и ДНР начали готовиться к референдуму
Фото: ТАССТАСС

«Со вчерашнего вечера специалисты администрации глав, специалисты аппаратов парламентов уже начали очень активную проработку вопросов», — заявил глава республики.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в ЛНР и ДНР меняют вектор развития России на десятилетия. По его мнению, проводить референдумы необходимо не только для системной защиты жителей республик, но и для восстановления исторической справедливости.

19 сентября Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении республики в состав России.

В мире,Денис Пушилин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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