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3 часа назад

Стремоусов: Херсонская область войдет в состав РФ в своих административных границах

Ura.Ruиещё 53

Херсонская область войдет в состав РФ в своих административных границах. Об этом доложил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Стремоусов: Херсонская область войдет в состав РФ в своих административных границах
Фото: ТАССТАСС

«По итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах войдет полностью в состав Российской Федерации», — передал политик РИА «Новости». Также СМИ указало, что представители регионов не раз говорили о том, что вхождение в состав России поможет обезопасить их территории и восстановить историческую справедливость. Отмечается, что избирательный бюллетень будет содержать лишь один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты жителей Донбасса от киевского режима. Запорожье стало одним из регионов, перешедших под контроль РФ. Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик с 23 по 27 сентября.

В мире,Кирилл Стремоусов,
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