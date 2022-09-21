Стремоусов: Херсонская область войдет в состав РФ в своих административных границах

«По итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах войдет полностью в состав Российской Федерации», — передал политик РИА «Новости». Также СМИ указало, что представители регионов не раз говорили о том, что вхождение в состав России поможет обезопасить их территории и восстановить историческую справедливость. Отмечается, что избирательный бюллетень будет содержать лишь один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав РФ.