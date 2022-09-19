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1 час назад

Стало известно, почему власти Финляндии не закрыли границу для россиян

Илья Родин

В МИД Финляндии заявили, что не закрыли границу для граждан РФ потому, что в стране нет законов, на основании которых можно было бы принять такое решение. Об этом пишет портал Yle со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стало известно, почему власти Финляндии не закрыли границу для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломаты подчеркнули, что следует строго соблюдать законы. Они уточнили, что введение запрета без причины противоречит основным принципам Конституции страны. Кроме того, ограничение по национальному признаку фактически является дискриминационным.

На финской границе начали отбирать евро у россиян

МИД Финляндии предупредил также, что решение Эстонии об ограничении на въезд граждан РФ с шенгенскими турвизами расценивается как возможное нарушение правил Шенгенской зоны.

В финском консульском управлении заявили ранее, что Хельсинки не будут устанавливать полный запрет на въезд туристов из России.

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