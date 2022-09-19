В Италии предрекли Евросоюзу «хлебный бунт»

Журналист Эммануэле Бонини в своей статье для итальянской газеты La Stampa заявил, что из-за быстрого роста цен на хлеб в Европе может случиться настоящий «хлебный бунт».

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Он указал, что цены на хлеб в Евросоюбзе в среднем повысились на 18% и с этим приходится бороться каждой из 27 стран сотружества, за исключением Франции и Нидерландам, где рост составил 8,2% и 9,6%, соответственно.

Бонини напомнил, что истории Италии немало примеров, когда подорожание хлеба приводило к массовым беспорядкам.

«Народное восстание Фано в 1791 году... бунты 1898 года... «хлебная война» в Турине 1917 года», - напомнил журналист.