В Болгарии отреагировали на визовые ограничения для россиян

«Пока ситуация не стабилизируется, российский рынок будет на очень низких уровнях. Сейчас по распоряжению ЕС отменен упрощенный визовый режим и вместо 35 евро за визу придется платить стандартную цену в 80 евро. Я считаю, что мы должны проводить политику, облегчающую поездки, снимать ограничения, а не создавать их», – заявил Илин Димитров.

Министр также добавил, что за последние месяцы Болгарию посетило более 60 тысяч россиян, многие из них – собственники жилья. По его словам, они приехали в Болгарию через Турцию и готовы отдавать большие деньги ради возможности приехать. Димитров считает, что визовые ограничения в первую очередь вредят болгарскому туризму, который в последние несколько лет и так переживает заметный спад.