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9 минут назад

В Болгарии отреагировали на визовые ограничения для россиян

Елена Прошина

Министр туризма Болгарии Илин Димитров осудил решение Еврокомиссии повысить цены на визы для граждан России. Об этом

В Болгарии отреагировали на визовые ограничения для россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Nova.

«Пока ситуация не стабилизируется, российский рынок будет на очень низких уровнях. Сейчас по распоряжению ЕС отменен упрощенный визовый режим и вместо 35 евро за визу придется платить стандартную цену в 80 евро. Я считаю, что мы должны проводить политику, облегчающую поездки, снимать ограничения, а не создавать их», – заявил Илин Димитров.

Министр также добавил, что за последние месяцы Болгарию посетило более 60 тысяч россиян, многие из них – собственники жилья. По его словам, они приехали в Болгарию через Турцию и готовы отдавать большие деньги ради возможности приехать. Димитров считает, что визовые ограничения в первую очередь вредят болгарскому туризму, который в последние несколько лет и так переживает заметный спад.

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4 сентября Болгария увеличила визовый сбор для россиян с 35 до 80 евро.

«Это решение ЕС, с которым мы не полностью согласны, но с этим придется считаться», – прокомментировал ситуацию Илин Димитров.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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