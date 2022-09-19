В Болгарии отреагировали на визовые ограничения для россиян

Министр туризма Болгарии Илин Димитров осудил решение Еврокомиссии повысить цены на визы для граждан России. Об этом
сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Nova.
«Пока ситуация не стабилизируется, российский рынок будет на очень низких уровнях. Сейчас по распоряжению ЕС отменен упрощенный визовый режим и вместо 35 евро за визу придется платить стандартную цену в 80 евро. Я считаю, что мы должны проводить политику, облегчающую поездки, снимать ограничения, а не создавать их», – заявил Илин Димитров.
Министр также добавил, что за последние месяцы Болгарию посетило более 60 тысяч россиян, многие из них – собственники жилья. По его словам, они приехали в Болгарию через Турцию и готовы отдавать большие деньги ради возможности приехать. Димитров считает, что визовые ограничения в первую очередь вредят болгарскому туризму, который в последние несколько лет и так переживает заметный спад.
4 сентября Болгария увеличила визовый сбор для россиян с 35 до 80 евро.
«Это решение ЕС, с которым мы не полностью согласны, но с этим придется считаться», – прокомментировал ситуацию Илин Димитров.