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10 минут назад

Польша потребовала объяснений от Германии после слов Шольца

Никита Бородкин

Польша потребовала от Германии разъяснений в связи с заявлениями канцлера Олафа Шольца о возможном пересмотре польско-немецких границ. Как сообщает «Газета.Ru», об этом сказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Польша отреагировала на слова Шольца о пересмотре границ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать слова, которые глубоко бы все объяснили», — сказал Солох.

Если объяснений не последует, Варшава может интерпретировать слова как сигнал угрозы или попытку ее демонстрации. Солох добавил, что отсутствие комментариев провоцирует «самые плохие ассоциации».

Напомним, что 14 сентября польский Сейм принял резолюцию, в которой призвал правительство Германии взять на себя «политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за вред, причиненный стране Третьим Рейхом.

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После этого Шольц намекнул на возможный пересмотр границ между двумя странами. Канцлер Германии подчеркнул, что не хотел бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории», чтобы начать процесс «изменений границ». Отметим, что на фоне этой ситуации президент Польши Анджей Дуда заявил, что репараций стоит потребовать и от России как преемницы СССР.

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