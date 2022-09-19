Польша отреагировала на слова Шольца о пересмотре границ

Польша потребовала от Германии разъяснений в связи с заявлениями канцлера Олафа Шольца о возможном пересмотре польско-немецких границ. Как сообщает «Газета.Ru», об этом сказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

«Чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать слова, которые глубоко бы все объяснили», — сказал Солох.

Если объяснений не последует, Варшава может интерпретировать слова как сигнал угрозы или попытку ее демонстрации. Солох добавил, что отсутствие комментариев провоцирует «самые плохие ассоциации».

Напомним, что 14 сентября польский Сейм принял резолюцию, в которой призвал правительство Германии взять на себя «политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за вред, причиненный стране Третьим Рейхом.