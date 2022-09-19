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20 минут назад

Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате удара украинских военных

RT на русскомиещё 4

В результате удара украинских военных по площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка погибли 13 мирных жителей. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан», — написал он в Telegram.

Кулемзин добавил, что число раненых в настоящее время уточняется.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли донецкую исправительную колонию, пострадал один человек

В мире,Видео,Алексей Кулемзин,
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