В результате удара украинских военных по площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка погибли 13 мирных жителей. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан», — написал он в Telegram.

Кулемзин добавил, что число раненых в настоящее время уточняется.