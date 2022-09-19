В Вестминстерском аббатстве началась панихида по Елизавете II

Панихида по королеве Великобритании Елизавете II, которая умерла 8 сентября, началась в понедельник в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в присутствии около 2 тыс. человек, включая иностранных лидеров. Двери для гостей открылись еще в 08:00 (10:00 мск), однако служба началась, как и было запланировано, ровно в 11:00 (13:00 мск).
До начала панихиды колокол готической церкви, заложенной еще в XIII веке, делал по одному удару каждую минуту в течение 96 минут - по числу лет, прожитых королевой. В своды аббатства дубовый гроб с телом Ее Величества, на котором лежали знаки верховной власти - держава, корона Британской империи и скипетр, внесли под пение хора. Он исполнил пять фрагментов из Священного Писания - те же самые, что звучали в аббатстве на протяжении всех государственных похорон с XVIII века.
В настоящий момент службу проводит настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл, при этом молитвы также произнесут кардинал Винсент Николс - примас католиков Англии и Уэльса, представители пресвитерианской церкви Шотландии и объединения 26 независимых христианских церквей Англии и Уэльса. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прочитает начало главы 14 Евангелия от Иоанна, генеральный секретарь Содружества Патрисия Скотланд - фрагмент книги Нового Завета, Первое послание к Коринфянам, а духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби произнесет проповедь.
В списках приглашенных: члены Палаты лордов и Палаты общин, представители британского правительства, а также региональных правительств и парламентов Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, высшее духовенство, представители общественности, включая госслужащих, сотрудников медицинских и экстренных служб, главы благотворительных и иных организаций, покровителем которых была Елизавета II, а также обладатели высшей военной награды королевства - креста Виктории, а также креста Георга - ее гражданского аналога, который присваивается за выдающееся мужество и героизм.
Среди около 500 президентов, глав правительства, монархов и высокопоставленных лиц иностранных государств, их жен или мужей - президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, император Японии Нарухито, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, президент Италии Серджо Маттарелла, король Испании Филипп VI, король Нидерландов Виллем-Александр, король Норвегии Харальд V, князь Монако Альбер II, королева Дании Маргрете II, король Швеции Карл XVI Густав, президент Бразилии Жаир Болсонару, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заместитель председателя КНР Ван Цишань. Представители России на похороны приглашены не были.
В 11:55 (13:55 мск) о приближении окончания службы возвестит сигнал горна, который будет подан военным оркестром, после чего в аббатстве и по всей Великобритании начнутся две минуты молчания в память о королеве. Затем будет исполнен национальный гимн, и в 12:00 (14:00 мск) служба завершится под звуки траурной элегии, которую исполнит старший волынщик одного их королевских полков.
После этого гроб с телом Елизаветы II вынесут через западные двери, поместят на лафет, и Ее Величество отправится в последний путь по Лондону - до арки Веллингтона на входе в Гайд-парк. Здесь гроб будет перемещен в катафалк, который отвезет тело королевы в Виндзорский замок под Лондоном, где она и будет захоронена.