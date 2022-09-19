В Вестминстерском аббатстве началась панихида по Елизавете II

Панихида по королеве Великобритании Елизавете II, которая умерла 8 сентября, началась в понедельник в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в присутствии около 2 тыс. человек, включая иностранных лидеров. Двери для гостей открылись еще в 08:00 (10:00 мск), однако служба началась, как и было запланировано, ровно в 11:00 (13:00 мск).

До начала панихиды колокол готической церкви, заложенной еще в XIII веке, делал по одному удару каждую минуту в течение 96 минут - по числу лет, прожитых королевой. В своды аббатства дубовый гроб с телом Ее Величества, на котором лежали знаки верховной власти - держава, корона Британской империи и скипетр, внесли под пение хора. Он исполнил пять фрагментов из Священного Писания - те же самые, что звучали в аббатстве на протяжении всех государственных похорон с XVIII века.

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В настоящий момент службу проводит настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл, при этом молитвы также произнесут кардинал Винсент Николс - примас католиков Англии и Уэльса, представители пресвитерианской церкви Шотландии и объединения 26 независимых христианских церквей Англии и Уэльса. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прочитает начало главы 14 Евангелия от Иоанна, генеральный секретарь Содружества Патрисия Скотланд - фрагмент книги Нового Завета, Первое послание к Коринфянам, а духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби произнесет проповедь.

Кого пригласили на службу

В списках приглашенных: члены Палаты лордов и Палаты общин, представители британского правительства, а также региональных правительств и парламентов Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, высшее духовенство, представители общественности, включая госслужащих, сотрудников медицинских и экстренных служб, главы благотворительных и иных организаций, покровителем которых была Елизавета II, а также обладатели высшей военной награды королевства - креста Виктории, а также креста Георга - ее гражданского аналога, который присваивается за выдающееся мужество и героизм.

В 11:55 (13:55 мск) о приближении окончания службы возвестит сигнал горна, который будет подан военным оркестром, после чего в аббатстве и по всей Великобритании начнутся две минуты молчания в память о королеве. Затем будет исполнен национальный гимн, и в 12:00 (14:00 мск) служба завершится под звуки траурной элегии, которую исполнит старший волынщик одного их королевских полков.