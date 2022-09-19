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1 час назад

В Литве в очередной раз осквернили памятник жертвам Холокоста

Lenta.ru

В столице Литвы Вильнюсе в четвертый раз осквернили памятник жертвам Холокоста и погибшим во Второй мировой войне. Об этом заявили в департаменте полиции республики, передает РИА Новости.

В Литве снова осквернили памятник жертвам Холокоста
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В Вильнюсе на улице Аграсту испачканы краской объекты, находящиеся в мемориальном музее Панеряй... Начато досудебное расследование», — сообщили литовские правоохранители.

В мае 2022 года в другом литовском городе Неринга, расположенном около границы с Калининградской областью, неизвестные облили красной краской мемориал советским воинам.

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