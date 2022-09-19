Кулеба возглавит делегацию Украины на сессии Генассамблеи ООН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 сентября отправится в США и возглавит украинскую делегацию на 77-й сессии Генассамблеи ООН, которая продлится до 23 сентября. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

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«Президент Украины [ВладВладимир Зеленский] определил три основных приоритета работы украинской делегации на Генассамблее ООН: укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности увеличение поставок оружия и финансовой помощи, привлечение России к международной ответственности за ее преступления и активизация отношений со странами Глобального Юга», — говорится в сообщении.

Помимо участия в работе сессии Генассамблеи в качестве главы делегации, министр проведет ряд рабочих встреч с коллегами из стран Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Латинской Америки и Европы.