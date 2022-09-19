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21 минуту назад

В ООН призвали Россию и Украину обменяться всеми пленными

Никита Бородкин

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Киев обменяться пленными в формате «всех на всех». Как сообщает РИА Новости, он отметил, что такой шаг уменьшает страдания как самих попавших в плен военнослужащих, так и их семей.

Генсек ООН обратился с призывом к России и Украине
Фото: ReutersReuters

«Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен «всех на всех», чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — сказал Гутерриш.

Он отметил, что ООН обычно не участвует в подобных обменах — этим занимается Международный комитет Красного Креста (МККК). При этом Гутерриш добавил, что в ООН хотели бы, чтобы Россия и Украина достигли в этом вопросе как можно более «широкой договоренности».

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Напомним, что последний раз Украина и РФ обменивались пленными 29 июня в формате «144 на 144». В Минобороны РФ тогда отмечали, что после начала спецоперации Москва и Киев обменялись пленными и телами погибших уже 27 раз.

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