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28 минут назад

В Германии предложили наказать Турцию за связи с Россией

Алиса Селезнёва

Экс-министр Германии по охране окружающей среды и ядерной безопасности и один из лидеров партии «Союз 90\Зеленые» Юрген Триттин выступил с предложением ввести экономические санкции против Турции из-за стремления Анкары сблизиться с Москвой. Об этом пишет газета Die Welt.

В Германии предложили наказать Турцию за общение с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С такой инициативой немецкий политик выступил из-за желания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), в которую входит Россия.

«Поскольку никто не может быть исключен из НАТО, необходимо рассмотреть экономические принудительные меры против Турции», — заявил Триттин.

С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин обозначил ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции. Однако член НАТО Турция отказалась к ним присоединиться, выступив посредником между Россией и Украиной.

При этом появилась информация, что США и ЕС хотят надавить на Турцию, чтобы заставить отказаться от помощи Москве в «обходе санкций». Мера может коснуться банков, которые подключились к платежной системе «Мир». Ожидается, что Евросоюз направит делегацию в Турцию, чтобы заявить о своих опасениях.

В мире,Юрген Триттин,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,НАТО,ШОС,ЕС,
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