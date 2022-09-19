В Германии предложили наказать Турцию за общение с Россией

Экс-министр Германии по охране окружающей среды и ядерной безопасности и один из лидеров партии «Союз 90\Зеленые» Юрген Триттин выступил с предложением ввести экономические санкции против Турции из-за стремления Анкары сблизиться с Москвой. Об этом пишет газета Die Welt.

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С такой инициативой немецкий политик выступил из-за желания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), в которую входит Россия.

«Поскольку никто не может быть исключен из НАТО, необходимо рассмотреть экономические принудительные меры против Турции», — заявил Триттин.

С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин обозначил ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции. Однако член НАТО Турция отказалась к ним присоединиться, выступив посредником между Россией и Украиной.