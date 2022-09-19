В Лондоне завершилось публичное прощание с Елизаветой II

Публичное прощание с королевой Великобритании Елизаветой II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, завершилось в понедельник в Лондоне. В 06:30 (08:30 мск) доступ в Вестминстерский дворец - здание на берегу Темзы, где располагается британский парламент, был закрыт.

Британцы имели возможность лично попрощаться с монархом в течение четырех с половиной дней - с 14 сентября. Сколько людей смогли отдать последнюю дань уважения королеве, пока не объявлено, однако, по оценкам властей, их число может достигать полумиллиона.

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Время ожидания для тех, кто хотел лично проститься с Ее Величеством, поклонившись гробу, составляло от 8 до 24 часов, а сама очередь растянулась на максимально допустимую длину, превысив 8 км. Из-за этого доступ людей в очередь временами ограничивался, однако люди все равно продолжали прибывать к началу очереди - в парк Сазерк на южном берегу Темзы, и ждать в накопителе. При этом их не пугало ни ожидание продолжительностью в сутки, ни температура воздуха, опускавшаяся ночью до 10-11 градусов по Цельсию.

Среди тех, кто был замечен в веренице ждущих людей, оказался бывший футболист Дэвид Бэкхем, музыкант Джеймс Блант, бывшая глава МВД Прити Пател. Для высокопоставленных гостей, например, десятков глав государств, которые приехали в Лондон в эти дни, был организован отдельный вход безо всяких очередей. Тем временем бумажные браслеты, которые выдавали людям в очереди, чтобы они могли вернуться в нее, отлучившись на перекус или в туалет, сейчас продаются в интернете за сотни фунтов.

В Вестминстерском дворце гроб с королевой пробудет до 10:35 (12:35 мск), после чего военнослужащие 1-го батальона Гренадерской гвардии перенесут его на орудийный лафет, и он отравится в последний путь. Позднее в понедельник в Вестминстерском аббатстве пройдет поминальная служба, после чего тело монарха будет доставлено в замок Виндзор под Лондоном, где оно и будет захоронено в 19:30 по местному времени (21:30 мск).