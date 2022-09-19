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38 минут назад

«Требовал икру». В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев

Елена Прошина

Беженцы из Украины, прибывшие в ФРГ и пользующиеся помощью немецких благотворительных организаций, постоянно попадаются на хамстве в адрес сотрудников и требуют выдать им дорогие продукты питания, сообщает издание MDR со ссылкой на работницу одного из таких учреждений в Веймаре.

«Требовал икру». В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев
Фото: ReutersReuters

По ее словам, с грубым поведением украинцев она сталкивается ежедневно, поскольку «кому-то что-то не нравится». Как отметила сотрудника организации по имени Штеффи, с гражданами Сирии такого никогда не было. Женщина призналась, что она находится на гране и склоняется к тому, чтобы отказаться от помощи нуждающимся из-за постоянных оскорблений с их стороны.

Штеффи вспомнила, как однажды в нее запустили кочаном немного повядшего салата, который она положила в один из продуктовых наборов для украинских беженцев. Кроме того, граждане, приехавшие из Украины на фоне боевых действий, часто приходят со списками и требуют предоставить им определенные продукты. В перечне порой значится красная и черная икра, сыры и креветки.

По словам другой сотрудницы, беженцы приезжают за продуктами на дорогих внедорожниках с украинскими номерами, и это порождает вопросы о том, действительно ли они в них нуждаются.

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