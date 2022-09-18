Польша обещала защищать Венгрию в ситуации с финансированием ЕС

Ранее 18 сентября сообщалось, что Еврокомиссия задумала заморозить финансирование Венгрии из бюджета Евросоюза в объеме до 7,5 миллиарда евро. Соответствующее решение примет Совет стран ЕС, заявил еврокомиссар Йоханнес Хан. По его мнению, эта мера защитит бюджет Евросоюза и его финансовые интересы от нарушений принципов верховенства права в Венгрии.