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1 час назад

Польша обещала защищать Венгрию в ситуации с финансированием ЕС

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена защищать Венгрию, которой грозит заморозка финансирования Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

Польша обещала защищать Венгрию в ситуации с финансированием ЕС
Фото: ReutersReuters

«Польша будет решительно противостоять любым действиям европейских институтов, которые намерены незаконно лишить средств какие-либо страны-члены, в данном случае Венгрию», — обещал Моравецкий.

Ранее 18 сентября сообщалось, что Еврокомиссия задумала заморозить финансирование Венгрии из бюджета Евросоюза в объеме до 7,5 миллиарда евро. Соответствующее решение примет Совет стран ЕС, заявил еврокомиссар Йоханнес Хан. По его мнению, эта мера защитит бюджет Евросоюза и его финансовые интересы от нарушений принципов верховенства права в Венгрии.

В мире,Матеуш Моравецкий,Йоханнес Хан,Еврокомиссия,ЕС,
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