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44 минуты назад

Пашинян поблагодарил Пелоси за поддержку

News.ru

Армянский премьер Никола Пашинян поблагодарил спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси за поддержку Соединенными Штатами армянской демократии, сообщили в пресс-службе кабмина страны. Он также назвал Пелоси «верным другом Армении».

Пашинян назвал Пелоси верным другом Армении
Фото: ReutersReuters

Мы ценим четкую позицию США в отношении агрессии Азербайджана против Армении. Конечно, четкие формулировки правительства США приветствуются, потому что это очень важно для нас, — сказал премьер.

Пелоси пообещала Армении военную помощь

Пелоси ранее осудила действия Баку в отношении Еревана на армяно-азербайджанской границе. По ее словам, «смертоносные атаки» азербайджанских военных являются «нападением» на суверенитет Армении. 17 сентября Пелоси вместе с делегацией прибыла в Ереван.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

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