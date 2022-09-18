Байден отказался считать состояние в мире новой холодной войной

Президент США Джо Байден не считает, что мир в настоящий момент находится в состоянии "новой более сложной холодной войны".
"Нет, я не считаю, что это новая более сложная холодная война", - заявил он в интервью телеканалу CBS, отрывок из которого вышел в эфир в воскресенье утром.
Американского лидера просили прокомментировать встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшуюся на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
"Является ли это новой более сложной холодной войной", - поинтересовался у Байдена журналист CBS.
Продолжая отвечать на этот вопрос, президент США напомнил, что предыдущая встреча лидеров РФ и КНР состоялась в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
"Вскоре после этого я звонил председателю КНР. [Я сделал это] не для того, чтобы угрожать <...>. Я сказал: "Если вы думаете, что американцы и остальные продолжат инвестировать в Китай с учетом нарушения вами санкций, введенных в отношении России, полагаю, вы совершаете гигантскую ошибку, но решение за вами". Пока нет никаких свидетельств того, что они направляют оружие или что-то еще России", - добавил Байден.
Интервью было записано в среду, 14 сентября. Полностью они выйдет в эфир вечером в воскресенье.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг заявляла, что власти США обеспокоены углублением связей Москвы и Пекина, особенно во время проведения РФ специальной военной операции на Украине, и считают встречу президента России и председателя КНР примером сближения двух стран.
Президент РФ 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Украине на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.