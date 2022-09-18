Байден отказался считать состояние в мире новой холодной войной

"Вскоре после этого я звонил председателю КНР. [Я сделал это] не для того, чтобы угрожать <...>. Я сказал: "Если вы думаете, что американцы и остальные продолжат инвестировать в Китай с учетом нарушения вами санкций, введенных в отношении России, полагаю, вы совершаете гигантскую ошибку, но решение за вами". Пока нет никаких свидетельств того, что они направляют оружие или что-то еще России", - добавил Байден.