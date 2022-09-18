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16 минут назад

Президент Армении нарушил правила прощания с Елизаветой II

Елена Прошина

Президент Армении Ваагн Хачатурян в нарушении правил, озвученных на брифинге, сфотографировался рядом с гробом королевы Елизаветы II в Вестминстерском дворце. Об этом пишет The Sun.

Президент Армении нарушил правила прощания с Елизаветой II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи Поль Симс пояснил, что президент почти в полный голос разговаривал в зале, где происходит прощание с королевой.

После короткой беседы, во время которой глава Армении предположительно давал указания о месте и ракурсе съемки, помощник сфотографировал его.

По словам журналиста, это стало первым нарушением запрета на фотосъемку за время, что гроб был выставлен в зале. Он подчеркнул, что для всех, кого пропускают к королеве, проводится брифинг, во время которого излагаются правила поведения.

Напомним, что ранее в зале уже произошли два неприятных случая. На ступеньки гроба упал потерявший сознание гвардеец. Кроме того, полиция задержала злоумышленника, который пытался сорвать штандарт с гроба Елизаветы II.

В мире,Елизавета II,
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