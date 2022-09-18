Президент Армении нарушил правила прощания с Елизаветой II

Президент Армении Ваагн Хачатурян в нарушении правил, озвученных на брифинге, сфотографировался рядом с гробом королевы Елизаветы II в Вестминстерском дворце. Об этом пишет The Sun.

Автор статьи Поль Симс пояснил, что президент почти в полный голос разговаривал в зале, где происходит прощание с королевой.

После короткой беседы, во время которой глава Армении предположительно давал указания о месте и ракурсе съемки, помощник сфотографировал его.

По словам журналиста, это стало первым нарушением запрета на фотосъемку за время, что гроб был выставлен в зале. Он подчеркнул, что для всех, кого пропускают к королеве, проводится брифинг, во время которого излагаются правила поведения.