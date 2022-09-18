Желание Еврокомиссии заморозить финансирование Венгрии объяснили

Желание Еврокомиссии (ЕК) заморозить финансирование Венгрии не связано с Россией. Разговор об этом шел на протяжении уже нескольких лет, сообщил кандидат политических наук Станислав Бышок. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, чем вызвано желание ЕК.

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Худшая демократия

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Еврокомиссия задумала заморозить финансирование Венгрии из бюджета Евросоюза в объеме до 7,5 миллиарда евро. Решение примет Совет стран ЕС, сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан. Еврокомиссия предложила приостановить 65 процентов обязательств по трем оперативным программам в рамках политики сплочения. У Совета есть месяц на принятие решения квалифицированным большинством. Срок может быть продлен на два месяца в исключительных обстоятельствах.

«Эта история связанна с тем, что считается, что в Венгрии худшая с точки зрения демократии ситуация. Считается, что венгерское руководство постепенно отменяет то, что называется разделение власти, и ставит под свой контроль судебную системы, снижая независимость судов. А это является одним из основных требований к членам Европейского союза», — объяснил Бышок.

Он добавил, что такие же требования выдвигаются к еще одной стране Евросоюза, которой также могут заморозить финансирование.

«Эти же самые претензии озвучиваются к Польше. А Польшу совершенно точно нельзя назвать хоть как-то симпатизирующей по отношению к России», — отметил политолог.

«Приятное с полезным»

При этом Бышок уверен, что говорить про выход Венгрии из состава Европейского союза в данном случае не стоит.

«Например, Великобритания была донором Евросоюза. Считалась, что она существенно больше тратит на европейские проекты, чем получает сама от участия в них. А уж Венгрия точно ни копейки не тратит на общие европейские проекты, а только получает дотации», — заявил он.

Политолог сообщил, что решением заморозить финансирование Евросоюз объединяет «приятное с полезным».

«Сейчас у Евросоюза предстоят большие траты, учитывая высокие цены на энергоносители. Милое дело: снизить траты на Венгрию и перенаправить эти деньги на дотации граждан на покупку газа зимой. С одной стороны, получится проучить Венгрию, а с другой стороны — показать, что этот механизм работает. А если Венгрия снова отменит свои законы, которые Европейская комиссия считает несоответствующими демократическим нормам, то все вернется», — убежден Бышок.