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1 час назад

Талибы вмешались в конфликт между Киргизией и Таджикистаном

Елена Прошина

Власти Афганистана прокомментировали пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном. Представитель МИД в правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) Абдул Кахар Балхи призвал стороны к переговорам, сообщает ТАСС.

Талибы вмешались в конфликт между Киргизией и Таджикистаном
Фото: ReutersReuters

Балхи отметил, что Афганистан расценивает пограничные столкновения между Киргизией и Таджикистаном «как крайне тревожный сигнал». Вооруженный конфликт может поставить под угрозу безопасность и стабильность во всем регионе, негативно сказаться на мирных жителях.

Талибы считают, что пограничный спор надо решать путем переговоров и не подвергать граждан «преследованиям и принудительному перемещению».

Таджикистан обвинил Киргизию в беспричинном акте агрессии

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. Столкновения между пограничниками с применением тяжелого вооружения возобновились утром в пятницу и велись по периметру границы.

В пятницу президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры на саммите ШОС и договорились о прекращении огня.

Позднее Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что киргизская сторона несколько раз нарушила договоренности, открыв огонь по таджикской территории.

По данным Таджикистана, в результате обстрелов погибли 38 граждан, более 20 ранены. По информации киргизской стороны, 36 жителей республики погибли, 134 пострадали, около 140 тысяч граждан были эвакуированы

Ранее Афганистан и Пакистан обвинили друг друга в обстрелах на границе.

В мире,Садыр Жапаров,Эмомали Рахмонов,ГКНБ Таджикистана,Талибан,ШОС,
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