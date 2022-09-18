Талибы вмешались в конфликт между Киргизией и Таджикистаном

Власти Афганистана прокомментировали пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном. Представитель МИД в правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) Абдул Кахар Балхи призвал стороны к переговорам, сообщает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Балхи отметил, что Афганистан расценивает пограничные столкновения между Киргизией и Таджикистаном «как крайне тревожный сигнал». Вооруженный конфликт может поставить под угрозу безопасность и стабильность во всем регионе, негативно сказаться на мирных жителях.

Талибы считают, что пограничный спор надо решать путем переговоров и не подвергать граждан «преследованиям и принудительному перемещению».

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. Столкновения между пограничниками с применением тяжелого вооружения возобновились утром в пятницу и велись по периметру границы.

В пятницу президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры на саммите ШОС и договорились о прекращении огня.

Позднее Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что киргизская сторона несколько раз нарушила договоренности, открыв огонь по таджикской территории.

По данным Таджикистана, в результате обстрелов погибли 38 граждан, более 20 ранены. По информации киргизской стороны, 36 жителей республики погибли, 134 пострадали, около 140 тысяч граждан были эвакуированы