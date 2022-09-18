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20 минут назад

В Ереване проходит митинг с требованием выхода из ОДКБ

В Ереване на площади Свободы проходит акция за выход Армении из ОДКБ. В ней участвуют несколько сотен активистов, в том числе - сотрудники финансируемых западными фондами организаций. Об этом пишет ТАСС.

Протестующие в Ереване потребовали выхода страны из ОДКБ
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что происходящее на площади транслируется в режиме реального времени корреспондентами местных порталов.

Социолог Карен Саркисян, один из участников акции, подчеркнул, что люди собрались с целью «потребовать от нашего правительства, поддержать его, чтоб мы вышли из ОДКБ».

Он пояснил, что после этого начнутся переговоры с «нашими реальными союзниками» о мерах для обеспечения безопасности страны.

Парламентарий Виктор Водолацкий предположил, что митинги в Ереване организованы некоммерческими организациями США в связи с визитом главы Конгресса Нэнси Пелоси.

По его оценке, сторонники Вашингтона достаточно многочисленны в Армении. Вместе с тем, расклад в стране «не в пользу англосаксов и Пелоси».

В мире,Карен Саркисян,Виктор Водолацкий,
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