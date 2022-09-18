Талибы вмешались в конфликт между Киргизией и Таджикистаном

Афганистан выразил обеспокоенность в связи с недавним обострением ситуации на границе между Киргизией и Таджикистаном и призвал стороны конфликта к переговорам для его разрешения. Данное заявление опубликовал в воскресенье на своей странице в Twitter официальный представитель МИД в правительстве, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ ), Абдул Кахар Балхи.

"Афганистан расценивает пограничные столкновения между Киргизией и Таджикистаном как крайне тревожный сигнал, - подчеркивается в документе. - Мы [Афганистан] призываем стороны решить пограничный спор путем переговоров и достижения взаимопонимания. Продолжение вооруженного противостояния может поставить под угрозу безопасность и стабильность во всем регионе". Талибы также отметили, что вооруженные столкновения "крайне негативно сказываются на представителях гражданского населения", и заявили, что "мирные жители по обе стороны конфликта не должны подвергаться преследованиям и принудительному перемещению".

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. Столкновения между пограничниками двух стран с применением тяжелого вооружения возобновились рано утром в пятницу и велись по периметру общей границы. В пятницу президенты Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, договорившись о прекращении огня. Позднее руководители пограничных ведомств двух стран договорились о координации действий по недопущению провокаций и перестрелок на границе. Однако, по данным Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, киргизская сторона не раз нарушала достигнутые договоренности и открывала огонь по таджикской территории, в том числе по населенным пунктам. По предварительным данным МИД Таджикистана, в результате обстрелов погибли 38 граждан, более 20 ранены. По информации киргизской стороны, 36 жителей республики погибли, 134 пострадали, еще около 140 тыс. граждан были эвакуированы.