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1 час назад

Пелоси пообещала Армении военную помощь

Майк Габриелян

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси осудила «смертоносные атаки» Азербайджана на суверенитет и границы Армении. По ее словам, Вашингтон готов «услышать потребности» Еревана в оборонной сфере, передает ТАСС.

Пелоси пообещала Армении военную помощь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«От имени Конгресса США строго осуждаем смертоносные атаки азербайджанской стороны на суверенную территорию и границы Армении», - сказала она.

Такое заявление Пелоси сделала сегодня в Ереване на встрече с председателем парламента Армении Аленом Симоняном.

В конгрессе США призвали Пелоси уйти в отставку

Пелоси также заявила, что для США важны суверенитет и территориальная целостность Армении. В «центре внимания Вашингтона» находятся действия Баку против мирного населения Нагорного Карабаха, а также вандализм в отношении исторических памятников.

По словам Пелоси, США намерены оказывать поддержку Армении, включая оборонную помощь.

«Мы здесь, чтобы поговорить с руководством Армении о том, что мы можем сделать. Мы также услышим потребности Армении в сфере оборонного сотрудничества», - сказала спикер.

В субботу Пелоси прибыла в Армению, где будет находиться до 19 сентября.

Сергей Маркедонов ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО считает, что Пелоси прибыла в Ереван по трем причинам.

Это давние проармянские симпатии Пелоси и мощное армянское лобби в конгрессе, необходимость поддерживать американское влияние в регионе, а также предстоящие выборы в конгресс и нужда в голосах американцев - выходцев из Армении.

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