Пелоси пообещала Армении военную помощь

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси осудила «смертоносные атаки» Азербайджана на суверенитет и границы Армении. По ее словам, Вашингтон готов «услышать потребности» Еревана в оборонной сфере, передает ТАСС.

«От имени Конгресса США строго осуждаем смертоносные атаки азербайджанской стороны на суверенную территорию и границы Армении», - сказала она.

Такое заявление Пелоси сделала сегодня в Ереване на встрече с председателем парламента Армении Аленом Симоняном.

Пелоси также заявила, что для США важны суверенитет и территориальная целостность Армении. В «центре внимания Вашингтона» находятся действия Баку против мирного населения Нагорного Карабаха, а также вандализм в отношении исторических памятников.

По словам Пелоси, США намерены оказывать поддержку Армении, включая оборонную помощь.

«Мы здесь, чтобы поговорить с руководством Армении о том, что мы можем сделать. Мы также услышим потребности Армении в сфере оборонного сотрудничества», - сказала спикер.

В субботу Пелоси прибыла в Армению, где будет находиться до 19 сентября.

Сергей Маркедонов ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО считает, что Пелоси прибыла в Ереван по трем причинам.