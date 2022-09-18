Боррель: Украина будет ставить условия России

Украина будет ставить условия России, а Европа усилит ее поддержку после ««недавних отвоеваний в Харьковской области».

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Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и безопасности Жозеп Борель. Он написал колонку для французской воскресной газеты Le Journal du Dimanche.

Жозеп Боррель заявил, что можно извлечь три урока из "недавних украинских отвоеваний в Харьковской области".

По его мнению, это контрнаступление подтверждает, что «теперь именно украинские силы задают свой темп», что этот успех «подтверждает европейский выбор» и «мы должны усилить нашу поддержку Украины» с целью выхода из конфликта.

Он также считает, что, «возможно, рождается надежда на окончание войны». Однако, по мнению Бореля, условия будет ставить Киев, а не Москва.

«Условия будущего мира будут определять украинцы и только они», — написал верховный представитель ЕС.

Одновременно он признал, что боевые действия «могут продолжаться еще длительное время» и исход конфликта неясен.