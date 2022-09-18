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1 час назад

Боррель: Украина будет ставить условия России

Майк Габриелян

Украина будет ставить условия России, а Европа усилит ее поддержку после ««недавних отвоеваний в Харьковской области».

Боррель: Украина будет ставить условия России
Фото: 

Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и безопасности Жозеп Борель. Он написал колонку для французской воскресной газеты Le Journal du Dimanche.

Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой»

Жозеп Боррель заявил, что можно извлечь три урока из "недавних украинских отвоеваний в Харьковской области".

По его мнению, это контрнаступление подтверждает, что «теперь именно украинские силы задают свой темп», что этот успех «подтверждает европейский выбор» и «мы должны усилить нашу поддержку Украины» с целью выхода из конфликта.

Он также считает, что, «возможно, рождается надежда на окончание войны». Однако, по мнению Бореля, условия будет ставить Киев, а не Москва.

«Условия будущего мира будут определять украинцы и только они», — написал верховный представитель ЕС.

Одновременно он признал, что боевые действия «могут продолжаться еще длительное время» и исход конфликта неясен.

«Контрнаступление украинских сил в Харьковской области не обязательно является предвестником скорого военного краха России. Войны жестоки, а сюрпризов, хороших или плохих, может быть множество», - подытожил политик.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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