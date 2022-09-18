Зеленский обратился с просьбой к США

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США начать поставлять танки Киеву и тем самым подать положительный пример Германии. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на УНИАН.
Зеленский заявил, что открытие поставок танков на Украину со стороны США могло бы повлиять на решение Германии и других государств по этому вопросу. Он добавил, что Киев ожидает от Белого дома решения по отправке на Украину соответствующей боевой техники.
«Я бы очень хотел, чтобы от них и других партнеров мы могли получить эту поставку», — подчеркнул лидер украинского государства.
Зеленский выразил уверенность, что пример США подтолкнет Германию поступить аналогичным образом. Кроме того, президент Украины считает, что в нынешней ситуации на линии фронта стране необходимы как немецкая, так и американская военная техника.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский напомнил Германии о «нацистском прошлом» в связи с отказом Берлина предоставить ВСУ танки Leopard и БМП Marder. Он заявил, что ФРГ не могут отправить нужную боевую технику из-за «психологического барьера». Зеленский также сообщил, что хотел бы больше помощи от Турции, Южной Кореи, азиатских стран и арабского мира.