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5 минут назад

Зеленский обратился с просьбой к США

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США начать поставлять танки Киеву и тем самым подать положительный пример Германии. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на УНИАН.

Зеленский обратился с просьбой к США
Фото: EPAEPA

Зеленский заявил, что открытие поставок танков на Украину со стороны США могло бы повлиять на решение Германии и других государств по этому вопросу. Он добавил, что Киев ожидает от Белого дома решения по отправке на Украину соответствующей боевой техники.

«Я бы очень хотел, чтобы от них и других партнеров мы могли получить эту поставку», — подчеркнул лидер украинского государства.

Зеленский выразил уверенность, что пример США подтолкнет Германию поступить аналогичным образом. Кроме того, президент Украины считает, что в нынешней ситуации на линии фронта стране необходимы как немецкая, так и американская военная техника.

Стало известно о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский напомнил Германии о «нацистском прошлом» в связи с отказом Берлина предоставить ВСУ танки Leopard и БМП Marder. Он заявил, что ФРГ не могут отправить нужную боевую технику из-за «психологического барьера». Зеленский также сообщил, что хотел бы больше помощи от Турции, Южной Кореи, азиатских стран и арабского мира.

В мире,Владимир Зеленский,
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