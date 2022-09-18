Зеленский обратился с просьбой к США

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США начать поставлять танки Киеву и тем самым подать положительный пример Германии. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на УНИАН.

Фото: EPA EPA

Зеленский заявил, что открытие поставок танков на Украину со стороны США могло бы повлиять на решение Германии и других государств по этому вопросу. Он добавил, что Киев ожидает от Белого дома решения по отправке на Украину соответствующей боевой техники.

«Я бы очень хотел, чтобы от них и других партнеров мы могли получить эту поставку», — подчеркнул лидер украинского государства.

Зеленский выразил уверенность, что пример США подтолкнет Германию поступить аналогичным образом. Кроме того, президент Украины считает, что в нынешней ситуации на линии фронта стране необходимы как немецкая, так и американская военная техника.