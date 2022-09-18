В Латвии возмутились специальным «местам для русских» в автобусах Риги

Депутат Сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном «объявлении» в общественном транспорте в Риге.

Парламентарий отметил, что Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это «объявление» в действительности.

«Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», – написал Юдин в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Его слова передает РИА «Новости».

Напомним, в Сети появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов в латвийской столице якобы появилась табличка, согласно которой «места для русскоязычных находятся только на задней площадке».

В Латвии проживают около 1,8 млн человек. Из них около 40% – русскоязычные. В республике один государственный язык – латышский. Русский язык обладает статусом иностранного.