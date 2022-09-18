В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
35 минут назад

Латвийский депутат возмутился специальными «местами для русских» в автобусах Риги

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Депутат Сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном «объявлении» в общественном транспорте в Риге.

В Латвии возмутились специальным «местам для русских» в автобусах Риги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Парламентарий отметил, что Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это «объявление» в действительности.

«Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», – написал Юдин в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Его слова передает РИА «Новости».

Напомним, в Сети появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов в латвийской столице якобы появилась табличка, согласно которой «места для русскоязычных находятся только на задней площадке».

Президент Латвии отказался отвечать на письмо евродепутата из-за русского языка

В Латвии проживают около 1,8 млн человек. Из них около 40% – русскоязычные. В республике один государственный язык – латышский. Русский язык обладает статусом иностранного.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как русских Прибалтики травят из-за событий на Украине.

В мире,Андрей Юдин,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители