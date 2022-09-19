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41 минуту назад

В Германии возмутились стремлением Турции вступить в ШОС

Lenta.ruиещё 1

Спикер по внешнеполитическим вопросам фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Юрген Триттин возмутился стремлением Турции вступить в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Die Welt.

В Германии возмутились стремлением Турции вступить в ШОС
Фото:  Igor Sporynin / Unsplash Igor Sporynin / Unsplash

По его мнению, намерение Анкары не должно остаться без последствий.

«Член НАТОНАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай», — сказал он.

Политик добавил, что ни одну страну невозможно исключить из Североатлантического альянса. В связи с этим он призвал «задуматься о принудительных мерах экономического характера».

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил целью страны присоединение к ШОС. Он заявил об улучшении отношений со странами «шанхайской пятерки» при вступлении в организацию и формировании «совершенно иного положения» Турции.

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