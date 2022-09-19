В Германии возмутились стремлением Турции вступить в ШОС

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По его мнению, намерение Анкары не должно остаться без последствий.

«Член НАТОНАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай», — сказал он.

Политик добавил, что ни одну страну невозможно исключить из Североатлантического альянса. В связи с этим он призвал «задуматься о принудительных мерах экономического характера».