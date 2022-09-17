Пелоси прибыла в Армению

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала, зачем приехала в Армению во главе специальной делегации. Цель визита изложена на ее официальном сайте.

Фото: Reuters Reuters

В релизе сообщается, что поездка в Армению должна «подчеркнуть твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности, экономическому процветанию и демократическому управлению в Армении и Кавказском регионе».

Делегация надеется на продуктивные встречи, которые укрепят партнерство с Республикой Армения и помогут «продвигать наши ценности и интересы в регионе».

Спикер Пелоси является самым высокопоставленным должностным лицом США, посетившим Армению с момента независимости.

Она заявила, что «горда поездкой в Ереван» после принятия в 2019 году резолюции Палаты представителей, признавшей геноцидом убийство в Османской империи 1,5 миллиона армян.

Спикер также напомнила, что Байден «стал первым президентом, официально признавшим геноцид армян».

По словам Пелоси, она планирует встретиться с членами армянского правительства, гражданского общества и членами органов безопасности.

Спикер пообещала передать им, что США «решительно и неизменно» поддерживают Ереван, и являются «давним другом Армении», который способствует урегулированию «конфликта в Нагорном Карабахе».