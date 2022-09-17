Пелоси прибыла в Армению

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала, зачем приехала в Армению во главе специальной делегации. Цель визита изложена на ее официальном сайте.
В релизе сообщается, что поездка в Армению должна «подчеркнуть твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности, экономическому процветанию и демократическому управлению в Армении и Кавказском регионе».
Делегация надеется на продуктивные встречи, которые укрепят партнерство с Республикой Армения и помогут «продвигать наши ценности и интересы в регионе».
Спикер Пелоси является самым высокопоставленным должностным лицом США, посетившим Армению с момента независимости.
Она заявила, что «горда поездкой в Ереван» после принятия в 2019 году резолюции Палаты представителей, признавшей геноцидом убийство в Османской империи 1,5 миллиона армян.
Спикер также напомнила, что Байден «стал первым президентом, официально признавшим геноцид армян».
По словам Пелоси, она планирует встретиться с членами армянского правительства, гражданского общества и членами органов безопасности.
Спикер пообещала передать им, что США «решительно и неизменно» поддерживают Ереван, и являются «давним другом Армении», который способствует урегулированию «конфликта в Нагорном Карабахе».
Пелоси отметила, что с нею приехали три конгрессмена. Анна Эшу и Джеки Спейер выказывают личную приверженность борьбе за интересы Армении - «как гордые американцы армянского происхождения» и как калифорнийцы, где проживает самое большое армянское население США. Фрэнк Паллоне из Нью-Джерси является сопредседателем Конгресса по армянским вопросам.