Столицу Казахстана переименовали

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию страны об очередном переименовании столицы. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Назвать город в честь своего предшественника Нурсултана Назарбаева предложил сам Токаев после вступления в должность в 2019 году. Тогда власти уверяли, что граждане поддержали это решение.