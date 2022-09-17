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19 минут назад

Столицу Казахстана переименовали

Елена Прошина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию страны об очередном переименовании столицы. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Столицу Казахстана переименовали
Фото: ТАССТАСС

«Постановляю переименовать город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан», - говорится в правовом акте.

Назвать город в честь своего предшественника Нурсултана Назарбаева предложил сам Токаев после вступления в должность в 2019 году. Тогда власти уверяли, что граждане поддержали это решение.

15 сентября 2022 года власти казахстанской столицы, заявили, что горожане поддержали предложение вернуть городу название Астана.

В мире,Нурсултан Назарбаев,
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