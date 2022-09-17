На прощании с Елизаветой II произошел скандал

В Вестминстерском дворце произошел новый инцидент. Неизвестный мужчина попытался прорваться к гробу королевы Елизаветы II и сорвать штандарт. Полиция скрутила его в считанные секунды, пишет SkyNews.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что ранее на ступеньки у гроба рухнул охранник. Шестичасовое дежурство оказалось слишком тяжелым для него.

Трейси Холланд, ставшая свидетельницей скандального происшествия, рассказала, что все произошло внезапно. Неизвестный мужчина резко отбросил в сторону ее семилетнюю племянницу, подбежал к гробу и попытался схватить штандарт.

Полиция немедленно отреагировала на его действия, мотив которых до сих пор остался неизвестным. Силовики схватили дебошира и вывели из зала.

По данным издания, в настоящее время мужчина находится под арестом.