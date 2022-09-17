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57 минут назад

На прощании с Елизаветой II произошел скандал

Илья Родин

В Вестминстерском дворце произошел новый инцидент. Неизвестный мужчина попытался прорваться к гробу королевы Елизаветы II и сорвать штандарт. Полиция скрутила его в считанные секунды, пишет SkyNews.

На прощании с Елизаветой II произошел скандал
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что ранее на ступеньки у гроба рухнул охранник. Шестичасовое дежурство оказалось слишком тяжелым для него.

Трейси Холланд, ставшая свидетельницей скандального происшествия, рассказала, что все произошло внезапно. Неизвестный мужчина резко отбросил в сторону ее семилетнюю племянницу, подбежал к гробу и попытался схватить штандарт.

Полиция немедленно отреагировала на его действия, мотив которых до сих пор остался неизвестным. Силовики схватили дебошира и вывели из зала.

По данным издания, в настоящее время мужчина находится под арестом.

Напомним, что государыня Соединенного Королевства Елизавета II скончалась 8 сентября. В настоящее время гроб с ее телом находится в Вестминстерском дворце. Все желающие могут прийти и попрощаться с ней, выстояв в очереди от 10 до 24 часов.

В мире,Елизавета II,
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