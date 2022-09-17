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12 минут назад

Звезда «11 друзей Оушена» умер накануне своего дня рождения

Майк Габриелян

Актер Генри Сильва, звезда фильма «11 друзей Оушена», умер накануне дня рождения. Ему было 95 лет, передает Hollywood Reporter.

Звезда «11 друзей Оушена» умер накануне своего дня рождения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сын актера Скотт рассказал, что отец «умер в среду от естественных причин».

Сильва был «последней живой звездой оригинального фильма 1960-х годов «11 друзей Оушена».

«Наши сердца разбиты потерей нашего дорогого друга Генри Сильвы, одного из самых милых, добрых и талантливых мужчин. Мы любим тебя, Генри, нам будет тебя не хватать», — написала в соцсетях дочь актера Дина Мартина, игравшего вместе с Генри.

Актер родился 15 сентября 1928 года в Бруклине. Его кинокарьера началась с фильма «Вива Сапата!»(1952). С тех пор он принял участие во многих картинах, самыми известными из которых стали «Одиннадцать друзей Оушена», «Маньчжурский кандидат», «Босс», «Кодекс молчания» и другие.

Сильва часто играл злодеев - бандитов, киллеров и гангстеров. Известность к нему пришла, когда он появился на экране вместе с Фрэнком Синатрой в фильме об Оушене.

В мире,Дин Мартин,
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