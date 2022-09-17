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14 минут назад

Шольц охарактеризовал свои разговоры с Путиным

Lenta.ruиещё 5

Канцлер Германии Олаф Шольц положительно охарактеризовал свои разговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Его цитату приводит немецкая радиостанция Deutschlandfunk.

Шольц охарактеризовал свои разговоры с Путиным
Фото: ReutersReuters

«Если резюмировать все разговоры, которые я проводил с (президентом России) в последнее время, то, безусловно, подвижки были», — отметил он. По словам канцлера ФРГ, тон переговоров с российским президентом «всегда дружеский», несмотря на разногласия во мнениях.

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Шольц добавил, что обсуждает с Путиным не только бои на Украине, но и гуманитарные вопросы, например вывоз зерна или доступ к пленным.

В том же интервью политик призвал не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации между Россией и странами НАТО. Хотя немецкие власти считают, что Москва не готова идти на переговоры, не стоит допускать прямого столкновения с ней, рассказал Шольц.

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