Шольц охарактеризовал свои разговоры с Путиным

«Если резюмировать все разговоры, которые я проводил с ( президентом России ) в последнее время, то, безусловно, подвижки были», — отметил он. По словам канцлера ФРГ, тон переговоров с российским президентом «всегда дружеский», несмотря на разногласия во мнениях.

Шольц добавил, что обсуждает с Путиным не только бои на Украине , но и гуманитарные вопросы, например вывоз зерна или доступ к пленным.

В том же интервью политик призвал не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации между Россией и странами НАТО. Хотя немецкие власти считают, что Москва не готова идти на переговоры, не стоит допускать прямого столкновения с ней, рассказал Шольц.