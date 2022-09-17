Стало известно об итогах переговоров Таджикистана и Киргизии

После переговоров по урегулированию конфликта Таджикистана и Киргизии обстановка на границе стабилизировалась. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили в пресс-центре Согдийской области Таджикистана, передает ТАСС.

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По итогам встреч делегаций обеих стран и проведенных переговоров обстановка на таджикско-киргизской границе снова спокойная. В пресс-центре области также отметили, что «жители возвращаются к своей повседневной жизни».

При этом ранее в пресс-центре Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана рассказали, что военные Киргизии при существующих договоренностях сторон все равно обстреляли пограничную заставу в Исфаре. Новый обстрел, «вопреки требованиям соглашения о прекращении огня», произошел в 11:10 (09:10 по Москве).

17 сентября стало известно, что Киргизия и Таджикистан начали готовиться к переговорам по обстановке на границе. Новая встреча делегаций по урегулированию конфликта проходит в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана.