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32 минуты назад

Стало известно об итогах переговоров Таджикистана и Киргизии

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После переговоров по урегулированию конфликта Таджикистана и Киргизии обстановка на границе стабилизировалась. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили в пресс-центре Согдийской области Таджикистана, передает ТАСС.

Стало известно об итогах переговоров Таджикистана и Киргизии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам встреч делегаций обеих стран и проведенных переговоров обстановка на таджикско-киргизской границе снова спокойная. В пресс-центре области также отметили, что «жители возвращаются к своей повседневной жизни».

При этом ранее в пресс-центре Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана рассказали, что военные Киргизии при существующих договоренностях сторон все равно обстреляли пограничную заставу в Исфаре. Новый обстрел, «вопреки требованиям соглашения о прекращении огня», произошел в 11:10 (09:10 по Москве).

17 сентября стало известно, что Киргизия и Таджикистан начали готовиться к переговорам по обстановке на границе. Новая встреча делегаций по урегулированию конфликта проходит в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана.

О столкновении на киргизско-таджикской границе стало известно 14 сентября. Позднее, 16 сентября, Киргизия сообщила, что военные прекратили обстрелы на границе с Таджикистаном. Уточнялось, что с таджикской стороны интенсивность действий резко снизилась, однако военные все еще периодически обстреливают киргизские позиции.

В мире,ГКНБ Таджикистана,
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