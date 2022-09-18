Число погибших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном возросло

В Минздраве Киргизии заявили, что число жертв в Баткенской области на границе с Таджикистаном увеличилось с 24 до 36. Об этом сообщает ТАСС.

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Сообщается, что пострадали 129 человек, семь из них получают лечение амбулаторно.

«По оперативным данным, переданным из Баткенской области на 10:00 [07:00 мск — «Газета.Ru»], в организации здравоохранения Баткена поступают тела еще 12 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек», — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее в Госкомитете национальной безопасности Киргизии заявляли, что ночь на границе с Таджикистаном прошла без перестрелок или иных нарушений договоренностей о прекращении огня.