Польский лидер Анджей Дуда планирует получить от Москвы в качестве «репараций» согласие на аннексию Львовской области Украины, сообщил в Telegram бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
По его словам, президент Польши считает нужным потребовать репарации за Вторую мировую и от России. Бывший народный избранник считает, что Варшава ищет любой предлог для начала переговоров с Москвой о судьбе западной части Украины.
Напомним, на днях нижняя палата Национальной Ассамблеи Польши подавляющим большинством голосов приняла документ с требованием репараций от Берлина. Речь идет о 1,3 триллиона долларов США. Дуда идею поддержал, отметив, что аналогичные претензии следует предъявить и Российской Федерации.
С требованием репараций от РФ неоднократно выступали и другие польские политические деятели. Так, несколько лет назад глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия якобы обязана, как и ФРГ, выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. А заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский говорил о праве Варшавы на репарации от Москвы.