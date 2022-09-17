Экс-депутат Рады рассказал, какой регион Польша хочет получить от РФ

По его словам, президент Польши считает нужным потребовать репарации за Вторую мировую и от России. Бывший народный избранник считает, что Варшава ищет любой предлог для начала переговоров с Москвой о судьбе западной части Украины.

С требованием репараций от РФ неоднократно выступали и другие польские политические деятели. Так, несколько лет назад глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия якобы обязана, как и ФРГ, выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. А заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский говорил о праве Варшавы на репарации от Москвы.