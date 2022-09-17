Украина потребовала у США дальнобойные ракеты

Украинские власти не применяли оружие производства США для ударов по Крыму, заявил в эфире американского телеканала PBS глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

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«Нет», — отметил министр иностранных дел на вопрос о том, использовалось ли американское оружие для ударов по российскому полуострову.

Глава МИД Украины также сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном поставку дальнобойных ракет. Дипломат не исключил, что не Соединенные Штаты примут решение в пользу Украины. Он указал, что у украинских генералов «отличная линия связи» с генералами США.

Кулеба отметил, что переговоры о поставке дальнобойных ракет продолжаются, несмотря на заявления властей США о том, что он не собирается поставлять Киеву это вооружение.