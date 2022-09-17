В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
36 минут назад

Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму

Елена Прошина

Украинские власти не применяли оружие производства США для ударов по Крыму, заявил в эфире американского телеканала PBS глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

Украина потребовала у США дальнобойные ракеты
Фото: ReutersReuters

«Нет», — отметил министр иностранных дел на вопрос о том, использовалось ли американское оружие для ударов по российскому полуострову.

Глава МИД Украины также сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном поставку дальнобойных ракет. Дипломат не исключил, что не Соединенные Штаты примут решение в пользу Украины. Он указал, что у украинских генералов «отличная линия связи» с генералами США.

Кулеба отметил, что переговоры о поставке дальнобойных ракет продолжаются, несмотря на заявления властей США о том, что он не собирается поставлять Киеву это вооружение.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в случае поставок Вашингтоном в адрес Киева ракет большой дальности, это сделает США непосредственной стороной конфликта. Тогда Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.

В мире,Дмитрий Кулеба,Мария Захарова,МИД России,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители