Соратника Зеленского заметили в свитере с символикой спецоперации РФ

Соратник президента Украины Владимира Зеленского , депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Николай Задорожный приехал на мероприятие в Тростянце Сумской области в свитере с буквой V. Фотографии с его участием опубликовал в Facebook (запрещен в РФ , принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Тростянецкий горсовет. Вскоре парламентарий извинился за свое «безрассудство».

«Спасибо за внимание и добрые замечания по поводу моего наряда на некоторых мероприятиях, которые сегодня прошли в лесхозах Сумской области! Пожалуйста, простите мое безрассудство!» — написал Задорожный на своей странице в соцсети.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны. Ранее в Минобороны РФ объясняли значение символов V и Z на военной технике. Это расшифровывается как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена», передает «Национальная служба новостей». В связи с этих символы начали размещать в публичных местах в качестве поддержки спецоперации. Также россияне используют символику в качестве хештега в соцсетях и наносят ее на машины, уточняет RT.