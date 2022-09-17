Зеленский предложил России сделку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержит возобновление экспорта российского аммиака через Украину по трубопроводу Тольятти — Одесса только если Москва вернет Киеву украинских военнопленных. Он рассказал, что предложил такую сделку ООН. В Кремле идею быстро отвергли и назвали «неуместной». Ранее Financial Times сообщала, что сотрудники ООН пытаются уговорить власти России и Украины заключить сделку по транзиту аммиака, чтобы снизить цены на удобрения.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против поставок российского аммиака через территорию страны, но готов пойти на такой шаг, если Россия освободит украинских военнопленных.

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"Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН", — заявил Зеленский в интервью Reuters.

Информацию о возможности экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину, подтвердил генсек ООН Антониу Гутерриш. ООН предложила, чтобы газообразный аммиак, принадлежащий российскому производителю удобрений "Уралхим", перекачивался по трубопроводу к границе с Украиной. Там его будет покупать базирующийся в США международный трейдер Trammo. Далее аммиак бы поставляли на мировые рынки через Черное море.

Аммиакопровод Тольятти—Одесса может транспортировать до 2,5 млн тонн аммиака в год из Поволжья в украинский черноморский порт Южный, расположенный рядом с Одессой. Он был закрыт после того, как Россия ввела свои войска на территорию Украины. Украинский президент заявил, что во время контрнаступления в Харьковской области были взяты в плен сотни российских военнослужащих.

Однако, по словам Зеленского, Россия держит в плену больше украинских солдат, чем Украина — российских.

Reuters указывает, что судьба украинских пленных солдат остается острым вопросом для Киева.

В Москве сразу ответили "нет"

Кремль раскритиковал идею украинского президента, назвав ее неуместной.

"Разве люди и аммиак — это одно и то же?" — ответил на предложение сделки пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны сами должны добиваться от украинских властей разблокировки возможностей транзита российского аммиака, если они действительно заинтересованы в вопросах доставки сельхозпродукции.

"С российской стороны никаких проблем нет, конечно, мы в этом заинтересованы", — говорила она.

Захарова заявила, что экспорт аммиака "упомянут в соответствующих договоренностях". По ее словам, принятые в рамках "продовольственной сделки" документы должны выполняться в полном объеме всеми сторонами.

ООН хочет договориться

Газета Financial Times ранее сообщила, что сотрудники ООН пытаются уговорить Москву и Киев заключить сделку по транзиту аммиака, чтобы снизить цены на удобрения. В ООН сообщили, что переговоры движутся "в правильном направлении".

По данным FT, в случае заключения соглашения, российский аммиак будет транспортирован по тому же морскому коридору, что и зерно с Украины. Тогда Россия сможет ежегодно поставлять 2 млн т аммиака на сумму около $2,4 млрд при текущих ценах. В ООН подчеркнули, что глобальные рынки нуждаются в российских удобрениях и аммиаке для урожая 2023 года.

"Нам надо думать не только о том, что есть прямо сейчас, нам нужно думать о потребностях тех, кто будет производить продовольствие в следующем году. Для этого нужны удобрения, нужно сырье для них, в том числе аммиак… Российский экспорт необходим на глобальном рынке, он смягчит страдания тех, кому очень нужна еда", — сказал председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, что ООН и Турция обсуждают экспорт российской аммиачной селитры по трубопроводу, проходящему через Украину.

"Я считаю, что наши послания будут очень похожими на встречах и с Украиной, и с Россией, потому что и Турция, и ООН работают на благо мира",— заявил Гутерриш.

Он также сообщил о работе со странами Европы и США, направленной на ограничение действий санкций в отношении продуктов питания и удобрений. Аммиак - ключевой компонент удобрений.