США и НАТО нацелились на Арктику

США и их союзники по НАТО намерены наращивать свое присутствие в Арктике, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Даг Джонс на видеоконференции, пишет ТАСС.

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По словам политика, особенно актуальным этот вопрос станет после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Джонс уточнил, что Россия наращивает свое присутствие в Арктике, Китай также ищет пути влияния в этом регионе.

«Альянс будет уделять еще больше внимания Арктике, когда Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу и в нем будут представлены семь из восьми арктических стран», — допустил он.

При этом он напомнил, что в последние годы Североатлантический альянс уже увеличил свое присутствие в Арктике и регулярно проводит учения.

«Это свидетельствует о том, что НАТО здесь играет все более важную роль», — указал представитель ГосдГосдепа.