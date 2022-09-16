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31 минуту назад

Пелоси подтвердила планы посетить Армению

Никита Бородкин

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подтвердила сообщение о грядущем визите в Армению. Как пишет ТАСС, политик отметила, что ей было неизвестно об обнародовании планов ее поездки.

Пелоси подтвердила планы посетить Армению
Фото: ReutersReuters

«Завтра я отправлюсь в Армению, поскольку мы уже давно получили приглашение от армянской стороны. Мы рады и гордимся, что теперь можем предпринять эту поездку», — заявила Пелоси.

Ранее, 15 сентября, издание Politico сообщило, что на этих выходных Пелоси хочет посетить Армению, чтобы выразить властям поддержку на фоне усиления напряженности между Баку и Ереваном. Ожидается, что она встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и другими членами правительства. Сопровождать ее будет конгрессвумен с армянскими корнями Джеки Спир.

Напомним, что 12 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в масштабной диверсии на границе двух стран. Военнослужащие Азербайджана предприняли «срочные меры по немедленному предотвращению актов диверсии», что привело к боевому столкновению между странами.

Как сообщал Пашинян 16 сентября, в результате конфликта с армянской стороны погибли по меньшей мере 135 человек, многие ранены.

В мире,Нэнси Пелоси,Конгресс США,
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