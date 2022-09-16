Шольц пригрозил Польше пересмотром границ с Германией

На фоне требований о репарациях по итогам Второй мировой войны Германия сделала предупреждение Польше о пересмотре границ. Об этом пишет РИА Новости.

Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что соглашения, заключенные бывшим канцлером ФРГ Вилли Брандтом о том, что граница между Германией и Польшей установлена «навсегда после сотен лет истории». Он подчеркнул, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».

Позднее зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Муларчик заявил, что на протяжении долгого времени разные правительства Германии пугали Польшу пересмотром границ в случае постановки вопроса о репарациях. Шольц в этом вопросе не «изобрел порох».