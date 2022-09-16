В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
9 минут назад

Шольц пригрозил Польше пересмотром границ

Елена Прошина

На фоне требований о репарациях по итогам Второй мировой войны Германия сделала предупреждение Польше о пересмотре границ. Об этом пишет РИА Новости.

Шольц пригрозил Польше пересмотром границ с Германией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что соглашения, заключенные бывшим канцлером ФРГ Вилли Брандтом о том, что граница между Германией и Польшей установлена «навсегда после сотен лет истории». Он подчеркнул, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».

Позднее зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Муларчик заявил, что на протяжении долгого времени разные правительства Германии пугали Польшу пересмотром границ в случае постановки вопроса о репарациях. Шольц в этом вопросе не «изобрел порох».

Шансы Польши получить репарации от Германии оценили

Ранее польский сейм поддержал резолюцию с требованием репараций с Германии. Власти Польши заявляли, что ждут от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). ФРГ в свою очередь ответили на это, что не намерены ничего платить. По словам представителя МИД ФРГ Берлин считает вопрос репараций закрытым.

В мире,Олаф Шольц,Совет Европы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители