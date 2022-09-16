Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Разразившийся в Европе энергетический кризис ударил по ледовым аренам в Латвии, содержать которые становится слишком дорого. Цены на электроэнергию могут привести к тому, что Латвия лишится хоккея и фигурного катания — одних из самых популярных видов спорта в стране, пишет Latvijas Zinas.
Глава компании Kurbads un Ko, владеющей ареной «Курбадс», Андис Пиканс рассказал изданию, что оплата электроэнергии составляет 70% расходов холла. При этом в настоящее время платежи выросли с 6-10 тысяч до 30-40 тысяч евро в месяц. Компания уже не может себе позволить спонсировать арену, а родители занимающихся на ней маленьких фигуристов и хоккеистов признались, что не смогут оплачивать стоимость аренды катка в 350-400 евро. «Ледовый спорт с такими энергозатратами, скорее всего, просто вымрет», - констатировал Пиканс.
Председатель КНР Си Цзиньпин не пришел на ужин с участием глав 11 государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде из-за короновирусных ограничений. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Reuters.
Китайский лидер также отказался фотографироваться с другими участниками саммита «в соответствии с политикой его делегации в отношении COVID-19».
Китаю, России и другим странам необходимо переломить ситуацию с использованием доллара для расчетов за энергоносители, так как ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США ведет к росту цен. Об этом пишет китайское издание Global Times.
Издание отметило, что «безответственная валютная политика ФРС породила бурю в мировой экономике». Усиление доллара приводит к тому, что США перекладывают свои финансовые проблемы на другие страны, а рост цен на энергоресурсы приводит к разгону инфляции в мировом масштабе. Россия и Китай «уже договорились перейти в расчетах за газ» на национальные валюты для того, чтобы попытаться изменить сложившуюся ситуацию, отмечается в статье.
Власти Ирана активно укрепляют отношения с Россией, две страны еще больше сблизились после начала украинского кризиса. Однако ряд иранских экспертов опасается, что российско-иранское сотрудничество может перерасти в «контроль» со стороны Москвы, пишет Sasapost.
По их словам, с одной стороны экономическая и международная изоляция России дает «прекрасную возможность для создания альянса против США», с другой же российская нефть становится прямым конкурентом для иранской. При этом в иранском обществе опасаются того, что власти нарушили «один из принципов Исламской Республики — не развивать отношения со странами, находящимися в состоянии военных конфликтов».
«Это заставило многих предположить, что Тегеран хочет угодить Москве любой ценой», - считают эксперты.
Внук Елизаветы II принц Гарри, прослуживший десять лет в вооруженных силах страны и дважды побывавший в Афганистане, получил разрешение надеть военную форму для церемонии траурного бдения у гроба бабушки 17 сентября. Об этом пишет газета Daily Mirror.
«Здравый смысл возобладал. Принц проходил службу в вооруженных силах и сделал многое для ветеранов», - отметил источник издания при королевском дворе.
При этом разрешение принцу Гарри было дано после того, как право надеть военную форму во время траурной церемонии получил его дядя принц Эндрю, средний сын Елизаветы II.