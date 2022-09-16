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Латвия может лишиться популярных видов спорта

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Разразившийся в Европе энергетический кризис ударил по ледовым аренам в Латвии, содержать которые становится слишком дорого. Цены на электроэнергию могут привести к тому, что Латвия лишится хоккея и фигурного катания — одних из самых популярных видов спорта в стране, пишет Latvijas Zinas.

Глава компании Kurbads un Ko, владеющей ареной «Курбадс», Андис Пиканс рассказал изданию, что оплата электроэнергии составляет 70% расходов холла. При этом в настоящее время платежи выросли с 6-10 тысяч до 30-40 тысяч евро в месяц. Компания уже не может себе позволить спонсировать арену, а родители занимающихся на ней маленьких фигуристов и хоккеистов признались, что не смогут оплачивать стоимость аренды катка в 350-400 евро. «Ледовый спорт с такими энергозатратами, скорее всего, просто вымрет», - констатировал Пиканс.

Си Цзиньпин пропустил ужин с главами 11 стран на саммите ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин не пришел на ужин с участием глав 11 государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде из-за короновирусных ограничений. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Reuters.

Китайский лидер также отказался фотографироваться с другими участниками саммита «в соответствии с политикой его делегации в отношении COVID-19».

«Отказ от доллара в торговле энергоносителями сломает гегемонию США»

Китаю, России и другим странам необходимо переломить ситуацию с использованием доллара для расчетов за энергоносители, так как ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США ведет к росту цен. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Издание отметило, что «безответственная валютная политика ФРС породила бурю в мировой экономике». Усиление доллара приводит к тому, что США перекладывают свои финансовые проблемы на другие страны, а рост цен на энергоресурсы приводит к разгону инфляции в мировом масштабе. Россия и Китай «уже договорились перейти в расчетах за газ» на национальные валюты для того, чтобы попытаться изменить сложившуюся ситуацию, отмечается в статье.

В Иране обеспокоены усилением «контроля» со стороны Москвы

Власти Ирана активно укрепляют отношения с Россией, две страны еще больше сблизились после начала украинского кризиса. Однако ряд иранских экспертов опасается, что российско-иранское сотрудничество может перерасти в «контроль» со стороны Москвы, пишет Sasapost.

По их словам, с одной стороны экономическая и международная изоляция России дает «прекрасную возможность для создания альянса против США», с другой же российская нефть становится прямым конкурентом для иранской. При этом в иранском обществе опасаются того, что власти нарушили «один из принципов Исламской Республики — не развивать отношения со странами, находящимися в состоянии военных конфликтов».

«Это заставило многих предположить, что Тегеран хочет угодить Москве любой ценой», - считают эксперты.

Принц Гарри наденет военную форму для бдения у гроба королевы

Внук Елизаветы II принц Гарри, прослуживший десять лет в вооруженных силах страны и дважды побывавший в Афганистане, получил разрешение надеть военную форму для церемонии траурного бдения у гроба бабушки 17 сентября. Об этом пишет газета Daily Mirror.

«Здравый смысл возобладал. Принц проходил службу в вооруженных силах и сделал многое для ветеранов», - отметил источник издания при королевском дворе.