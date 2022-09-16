Венгрия ответила на решение Европарламента признать страну автократией

«Что касается решения Европейского парламента, я нахожу его смешным. Мы только потому смеемся над этим, что нам уже скучно, это надоевшая шутка, они уже в третий или четвертый раз принимают в Европейском парламенте резолюцию, осуждающую Венгрию», — сказал Орбан.