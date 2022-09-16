У здания Генпрокуратуры Луганска произошел взрыв

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в центре Луганска в здании Генеральной прокуратуры ЛНР в пятницу. По предварительным данным, есть пострадавшие, передает корреспондент ТАСС.

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Взрыв прогремел примерно в 11:30 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) в здании Генеральной прокуратуры ЛНР, находящемся в центре города. На третьем этаже здания видны повреждения. Сотрудники прокуратуры эвакуированы.

На месте работают представители МЧС, МВД, а также саперы. Официальных комментариев от властей ЛНР пока нет.

Взрыв в здании Генеральной прокуратуры ЛНР прогремел в кабинете генпрокурора, сообщил ТАСС источник в ведомстве.