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2 часа назад

У здания Генпрокуратуры Луганска произошел взрыв

ТАССиещё 10

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в центре Луганска в здании Генеральной прокуратуры ЛНР в пятницу. По предварительным данным, есть пострадавшие, передает корреспондент ТАСС.

У здания Генпрокуратуры Луганска произошел взрыв
Фото: ТАССТАСС

Взрыв прогремел примерно в 11:30 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) в здании Генеральной прокуратуры ЛНР, находящемся в центре города. На третьем этаже здания видны повреждения. Сотрудники прокуратуры эвакуированы.

На месте работают представители МЧС, МВД, а также саперы. Официальных комментариев от властей ЛНР пока нет.

Взрыв в здании Генеральной прокуратуры ЛНР прогремел в кабинете генпрокурора, сообщил ТАСС источник в ведомстве.

Генпрокурор ЛНР, по предварительной информации, ранен в результате взрыва.

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